Le tiers des chambres sont climatisées dans les CHSLD

« Bien sûr qu’on ne peut pas dire qu’on est satisfait, réagit Rose-Mary Thonney, présidente de l’AQRP. On veut que le gouvernement soit sensibilisé et face les démarches nécessaires pour augmenter la climatisation des chambres. »

« Les aînés sont plus à risque, compte tenu des maladies chroniques. [...] Dans les épisodes de chaleur extrême, il faut avoir le plus de mesures possible pour prévoir les coups de chaleur », dit le Dr André Tourigny, codirecteur de l’Institut sur le vieillissement et la participation sociale des aînés à l’Université Laval.