Les Hurricanes pourraient perdre leurs deux gardiens

À moins d’un revirement de situation de dernière minute, les Hurricanes de la Caroline perdront leurs gardiens Petr Mrazek et Curtis McElhinney qui testeront tous deux le marché des joueurs autonomes le 1er juillet.

AFP

Interrogé par le site NHL.com mardi, le directeur général de l’équipe, Don Waddell, a offert une réponse lourde de sens.

«Nous essayons de leur accorder un nouveau contrat, mais il semble bien que nous serons incapables de réembaucher un seul des deux. Donc, si c’est le cas, nous regarderons ce que le marché propose et ce qu’on peut aller chercher là», a-t-il déclaré.

«Parfois, les gars veulent tester leur valeur et puis, ils reviennent vous voir, a ajouté le DG, conscient que les deux athlètes concernés pourraient malgré tout rappeler les Hurricanes après avoir discuté avec d’autres organisations. Nous aimerions garder les gars, je l’ai déjà dit publiquement. Cependant, nous n’avons aucune entente avec eux présentement.»

Une alternative

Le départ de Mrazek et de McElhinney constituerait une grande perte pour la Caroline, car ils ont largement contribué à ses succès de la dernière campagne. En plus de s’emparer du premier laissez-passer donnant accès aux séries dans l’Association de l’Est, la troupe de l’entraîneur-chef Rod Brind’Amour a surpris les Capitals de Washington et balayé les Islanders de New York pour atteindre le troisième tour éliminatoire.

Maintenant, que peut faire Waddell, à part de jeter un coup d’œil sur les joueurs autonomes sans compensation pour régler son problème devant le filet? Il a certes la possibilité d’accorder une chance à l’espoir Alex Nedeljkovic, 23 ans, qui a mis la main sur le prix du meilleur gardien de la Ligue américaine en 2018-2019.

Le choix de deuxième tour de l’organisation en 2014 a aussi mené le club-école des «Canes», les Checkers de Charlotte, à la coupe Calder. Pendant la saison régulière, il a maintenu des statistiques intéressantes : une fiche de 34-14-1, une moyenne de buts alloués de 2,26 et un taux d’efficacité de ,916.

De plus, Nedeljkovic a réalisé ses débuts dans la Ligue nationale le 23 janvier, savourant une victoire de 5 à 2 aux dépens des Canucks de Vancouver.

Mrazek avait conclu un pacte d’un an et de 1,5 million $ avec la Caroline le 1er juillet 2018. McElhinney a complété un contrat de deux ans et de 1,7 million $ signé avec les Maple Leafs de Toronto en 2017.