Les Lauréats sont...

Le 66e Gala de la Présidence de la Société des chefs, cuisiniers et pâtissiers du Québec (SCCPQ), tenu récemment à l’Hôtel Le Concorde de Québec, a connu un vif succès avec la présence de 270 personnes, un nombre record selon les organisateurs. Les lauréats 2019 des prix nationaux de la SCCPQ sont : Prix Chef cuisinier national de l’année – Jonathan Garnier, chef cuisinier, animateur et copropriétaire La Guilde Culinaire (Montréal) ; Prix Chef pâtissier national de l’année – Gaël Vidricaire, chef pâtissière propriétaire, Gaël Vidricaire Pâtisserie (Québec) ; Prix Personnalité 2019 – Mario Martel, consultant en alimentation, et Prix Lumière – Jean-Luc Boulay, chef propriétaire Le Saint-Amour Restaurant (Québec). Bravo.

35 000 $ en bourses pour son 30e anniversaire

Photo courtoisie

La Fondation B.S.R., qui a pour mission d’aider les athlètes amateurs de 13 à 17 ans du Grand Lévis, qui performent individuellement au niveau provincial, national et international, par l’attribution de bourses, a souligné son 30e anniversaire de fondation en remettant, le 15 mai dernier, un total de 35 000 $ en bourses. Cette année, ce sont 32 boursiers qui se sont vu remettre des sommes pour les appuyer dans la poursuite de leurs objectifs sportifs. Sur la photo, dans l’ordre habituel : les membres du conseil d’administration de la Fondation : Jeannot Demers, Guy Brissette, Carl Beaudoin, Roger Beaudry, Anne-Hélène Couturier, Théo Demers, Marco Beaudoin, Gaétan Demers et Michel Cloutier.

Prix Harfang des neiges

La Fédération des pourvoiries du Québec (FPQ) a fait connaître récemment les lauréats des Prix Harfang des neiges 2019. Outre les prix remis à six lauréats dans les catégories Contribution des sciences à la faune, Innovation en région, Coup de cœur de la relève – individuel, Coup de cœur de la relève – groupe, Excellence en bénévolat et Bâtisseur, le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour, a aussi souligné le dévouement de douze individus engagés, dont la contribution avait été précédemment reconnue par les organismes membres de la Table nationale de la faune. Parmi ceux-ci, notons José Boily, partenaire des Pourvoiries du Québec et animateur de l’émission Québec à vol d’oiseau. Acteur important de la relève au Québec, il est devenu un réel ambassadeur de la chasse et de la pêche auprès des Québécois, mais aussi de la clientèle française. Sur la photo, de gauche à droite : Marc Plourde, PDG de la FPQ, José Boily et le ministre Pierre Dufour.

Prix des Pionniers

Bravo au Dr Michel Alary (photo), chercheur chevronné au Centre de recherche du CHU, qui a récemment été honoré du Prix des pionniers de l’Institut de la santé publique et des populations, pour sa carrière remarquable en épidémiologie. Dr Alary a consacré la majeure partie de sa carrière à la recherche sur l’épidémiologie ainsi qu’à la prévention du VIH et des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS) au sein des populations les plus vulnérables. Membre de l’Académie canadienne des sciences de la santé depuis 2016, il dirige actuellement l’axe Santé des populations et pratiques optimales en santé au Centre de recherche du CHU de Québec-Université Laval.

Anniversaires

Paulette Dufour (photo), de Communications Paulette Dufour de Québec... Jean Dujardin, acteur, humoriste, scénariste, réalisateur et producteur de cinéma français, 47 ans... Marc Hervieux, chanteur lyrique et populaire québécois, 50 ans... Paula Abdul, chanteuse américaine, 57 ans... Salman Rushdie, romancier (Les versets sataniques), 72 ans... Jean Beaulne, chanteur Les Baronets, 77 ans.

Disparus

Le 19 juin 2017. Louise Viger (photo), 78 ans, sculptrice dont les œuvres ont été exposées au Musée national des beaux-arts du Québec, ainsi qu’au Canada et ailleurs à l’étranger.... 2016. André Côté, 65 ans, ancien descripteur des matchs des Nordiques de Québec à la radio (CKCV) et à la télévision (TQS)... 2008. Me Jacques Côté, 56 ans, associé au cabinet d’avocats Ogilvy Renaud, bureau de Québec... 2008. Denis Fréchette, 56 ans, un des pionniers de la musique traditionnelle et du jazz québécois.