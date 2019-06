LNH: Elias Pettersson est la recrue de l’année

Voici les gagnants des différents trophées de la Ligue nationale de hockey (LNH), annoncés mercredi soir lors de la cérémonie de remise à Las Vegas.

En ouverture de soirée, l’attaquant Elias Pettersson, des Canucks de Vancouver, a mis la main sur le trophée Calder, remis à la meilleure recrue. Il est le premier représentant des Canucks à y parvenir depuis Pavel Bure, en 1992. Le Suédois de 20 ans a récolté 28 buts et 66 points en 71 matchs cette saison.

Pettersson a récolté 88 % des votes de première place. Le gardien Jordan Binnington, des Blues de St. Louis, et le défenseur Rasmus Dahlin, des Sabres de Buffalo, étaient les autres nommés.

Barkov le gentilhomme

AFP

Aleksander Barkov, des Panthers de la Floride, a remporté le trophée Lady Byng, lui qui était nommé pour la troisième fois. Ce trophée est remis au joueur ayant montré le meilleur esprit sportif.

Le Finlandais de 23 ans, qui a mis la main sur un tout premier trophée de la LNH en carrière, a amassé 35 buts et 96 points cette saison, ce qui représente des sommets personnels. Il a de plus écopé seulement de quatre pénalités mineures.

Avec 128 votes de première place, il a devancé les attaquants Sean Monahan, des Flames de Calgary, et Ryan O’Reilly, des Blues de St. Louis.

Par ailleurs, le directeur général des Bruins de Boston Don Sweeney a été nommé DG de l’année. Il a été préféré à Doug Armstrong, des Blues de St. Louis, et Don Waddell, des Hurricanes de la Caroline.

Le trophée King Clancy, remis au joueur s’étant le plus démarqué par son «leadership hors pair tant sur la patinoire qu'à l'extérieur et qui s'implique de façon exceptionnelle au sein de sa communauté», est revenu à Jason Zucker. L’attaquant du Wild du Minnesota a été honoré pour avoir créé la loge et le studio de télévision de la famille Zucker de l’Hôpital pour enfant de l’Université du Minnesota.

Il reçoit ainsi 40 000 $ de la part de la Fondation de la LNH qu’il pourra offrir à l’organisme de bienfaisance de son choix.