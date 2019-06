L’ouverture du marché saisonnier pourrait être reportée d’un an

« Nous, on est juste en attente de l’audience », a indiqué Mme Savard en entrevue mercredi. L’installation de tentes pour un marché saisonnier pourrait toutefois être compromise cet été, a-t-elle reconnu, si les délais s’étirent en cour.

« Le risque dans tout ça, c’est qu’il se pourrait même qu’on n’ait pas de marché saisonnier cette année », a-t-elle déploré, rappelant que la démolition et l’aménagement du nouveau marché prendront « entre six et huit semaines », ce qui nous mène, au mieux, au début du mois d’août si le chantier débute rapidement.