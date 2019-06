Pornographie juvénile: deux arrestations à Ottawa après une enquête australienne

OTTAWA | Deux hommes d’Ottawa ont été arrêtés mardi pour des infractions en matière de pornographie juvénile à l’issue d’une enquête initiée en 2017 par le Queensland Police Service d’Australie.

Vernon Brock, 56 ans, et Christopher Oake, âgé de 25 ans, tous d’Ottawa ont été accusés de possession de pornographie juvénile. Le plus âgé fait face aussi à une accusation d’avoir rendu accessible de la pornographie juvénile.

Ils devaient comparaître mercredi.

Les deux suspects étaient auparavant à la même adresse du quartier de Blossom Park, a précisé le corps policier.

En plus des arrestations, «des appareils électroniques appartenant aux deux hommes furent saisis et soumis à une analyse judiciaire, a souligné la police. Sur ces dispositifs furent trouvées de vastes collections d’images et de vidéos d’enfants attachés, torturés et subissant des abus sexuels».

Par ailleurs, les enquêteurs de l’Unité d’exploitation sexuelle d’enfants sur internet du Service de police d’Ottawa craignent qu’il n’y ait des victimes dans la région d’Ottawa.