Possible voie de fait et menace sur des enfants à Paspébiac

Une femme de Paspébiac à été arrête, mardi après-midi, dans une garderie en milieu familiale. Des allégations de voie de fait et de menace pèsent contre elle.

Une femme qui opère une garderie en milieu familial à Paspébiac a été arrêtée hier après-midi par la Sûreté du Québec.

Elle est soupçonnée d’avoir commis des voies de fait et proférer des menaces à des enfants en bas âges. C’est grâce à une dénonciation du public que les policiers ont été mis au fait de ces allégations. La femme qui a été arrêtée a été interrogée et est restée détenue à New Carlisle.

Elle doit d’ailleurs comparaître aujourd’hui au palais de justice de l’endroit.

Plus de détails à venir.