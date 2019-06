Mon cher pays, c’est à ton tour de nous faire une leçon d’amour... dans la cuisine. En cette fin de semaine de la Saint-Jean, pour nos réunions festives, voici deux recettes qui mettent à l’honneur des produits de notre terroir que l’on trouve partout en ce moment : les fraises, le saumon et l’érable.

J’adore nos fraises et leur parfum estival qui se marie si allègrement avec des liqueurs, du vin, des épices ou des herbes. En fin de semaine, je vais les préparer avec du basilic (celui qui commence à pousser sur mon balcon), du jus d’orange (celui que j’ai congelé l’hiver dernier quand les oranges étaient de saison) et de la liqueur d’érable ­(toujours en saison dans mon garde-manger). Ce sera un dessert parfait pour terminer un repas festif.

En plat, j’ai mis au menu du saumon couronné de câpres et d’oignons rouges dans un petit jus de viande à l’érable. Je me souviens avoir tant mangé de saumon, enfant, lorsque mes oncles le pêchaient dans la rivière Godbout. Je croyais que le saumon était la base de l’alimentation. Et grand-mère nous disait que manger le roi de nos rivières nous rendrait intelligents. Si seulement c’était vrai...

Bon souper de la Saint-Jean !

Saumon aux câpres et à l’érable

Photo courtoisie

Choisissez un saumon sauvage et n’utilisez que le centre pour avoir des morceaux de même taille qui cuiront en même temps. Ce plat absolument divin ne requiert rien d’autre qu’un peu de salade en garniture et un bon pain pour manger toute la sauce.

Portions : 4

Préparation : 15 min

Réfrigération : 2 h

Cuisson : 25 min

Ingrédients

4 morceaux de cœur de filet de saumon

250 ml (1 tasse) de liqueur d’érable

2 c. à s. de beurre

1 gros oignon rouge, pelé et haché

250 ml (1 tasse) de fond de veau

250 ml (1 tasse) d’eau

4 c. à s. de câpres égouttées

60 ml (¼ tasse) de sirop d’érable

Sel et poivre

Méthode

1. Déposer les morceaux de saumon dans un plat profond. Saler et poivrer généreusement. Verser la liqueur d’érable sur le saumon. Couvrir et réfrigérer 2 heures.

2. Dans un grand poêlon, faire fondre le beurre. Ajouter l’oignon et faire revenir à feu moyen 7 minutes. Verser le fond de veau et l’eau. Porter à ébullition. Ajouter les câpres et cuire à feu moyen-doux 10 minutes. Poivrer généreusement. Retirer le poêlon du feu et réserver.

3. Dans un autre poêlon, placer le saumon et son jus de macération. Arroser de sirop d’érable. Couvrir et porter à ébullition. Baisser le feu et laisser cuire à feu doux environ 7 minutes ou jusqu’à ce que le saumon commence à s’effeuiller en gardant son centre rosé.

4. Retirer le poêlon du feu. Verser la sauce réservée sur les morceaux de saumon. Servir immédiatement.

Fraises à la liqueur d’érable

Photo courtoisie

Haut en couleur et en fraîcheur, ce dessert peut être préparé plusieurs heures avant le repas et réfrigéré. Vous pourrez le servir aussi avec une crème glacée.

Portions : 6

Préparation : 15 min

Cuisson : 30 min

Ingrédients

900 g (2 lb) de fraises fraîches

125 ml (½ tasse) de jus d’orange

125 ml (½ tasse) de liqueur d’érable

125 ml (½ tasse) de sirop d’érable

4 c. à s. de basilic haché

Quelques feuilles de basilic

Méthode

1. Équeuter les fraises. Les couper en moitiés.

2. Dans un grand bol, mélanger le jus d’orange, la liqueur d’érable et le sirop d’érable. Ajouter les fraises et le basilic haché. Mélanger. Couvrir et laisser ­macérer 1 heure.

3. Transférer les fraises et leur jus de macération dans des petits bols. Garnir de feuilles de basilic et servir.