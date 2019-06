Silence complet entre Mitch Marner et les Maple Leafs

Le cas de l’attaquant des Maple Leafs de Toronto Mitch Marner est probablement le plus suivi et le plus complexe à régler actuellement dans la Ligue nationale de hockey.

Le directeur général Kyle Dubas a tout un défi devant lui s’il désire conserver les services du dynamique patineur, qui pourrait devenir joueur autonome avec compensation le 1er juillet. Marner a en tête d’obtenir un lucratif contrat, qui, selon les estimations, pourrait lui rapporter 8, 9 ou même 10 millions $ annuellement.

Au moment où la date limite du 1er juillet approche à grands pas et à partir de laquelle il pourrait recevoir des offres hostiles, les discussions entre Marner et les Leafs sont inexistantes.

C’est du moins ce qu’affirme l’expert-hockey du réseau Sportsnet Nick Kypreos, affirmant «qu’on n’entend rien d’autre que des criquets» et que «ça pourrait vouloir dire que les deux parties soient coincées dans une impasse».

Dubas ne voudra probablement pas revivre les événements de l’an dernier lorsqu’il avait disputé une longue partie de bras de fer avec un autre attaquant qui se trouvait dans la même situation que Marner, William Nylander. Au final, Nylander a accepté un contrat de six ans et 45 millions $ le 1er décembre 2018, après avoir manqué les deux premiers mois de la saison 2018-2019. Le Suédois a d’ailleurs connu une campagne loin des attentes placées en lui, amassant 27 points en 54 matchs.

De plus, Marner semble vouloir tester le marché des joueurs autonomes avec compensation, voire même accepter ou considérer une offre hostile.

Dubas doit déjà gérer une masse salariale, qui comprend deux joueurs avec une moyenne annuelle de 11 millions $ et plus en John Tavares et Auston Matthews. Le jeune DG tenterait également de se départir des services de l’attaquant Patrick Marleau et du défenseur Nikita Zaitsev, qui commandent des salaires annuels respectifs de 6,25 et 4,5 millions $.