L’ancien gardien du Canadien de Montréal Steve Penney a retrouvé sa bague de la coupe Stanley... 13 ans après l’avoir perdue.

«C’est incroyable comme feeling», a réagi le Québécois de 58 ans, qui faisait partie de l’organisation du Tricolore lors de la conquête de 1986.

Plus tôt ce mois-ci, un bon samaritain l’a appelé pour lui dire qu’il avait la fameuse bague en sa possession. Or, en 2006, Penney avait égaré le bijou alors qu’il dirigeait une école de gardiens à l’aréna Robert-Guertin de Gatineau.

«Il m’a dit qu’il l’avait achetée et qu’il voulait me la redonner, a raconté l’ancien gardien sur les ondes des TVA Sports. Il a dit "moi, Steve, je ne veux pas de trouble, je ne veux pas mêler personne à ça, je l’ai récupérée et c’est une bonne action que je fais".»

Les deux hommes ont pris rendez-vous à Drummondville, vendredi dernier, pour que la bague puisse être remise à l’ex-gardien.

Ayant porté les couleurs du Canadien de 1984 à 1986, l’homme originaire de Sainte-Foy, dans la région de Québec, a participé à 76 matchs dans l’uniforme du club montréalais. Penney avait ensuite complété sa carrière dans la Ligue nationale de hockey avec les Jets de Winnipeg.