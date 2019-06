Séance d'information sur le tramway: un exercice «complètement raté», selon Québec 21

Jean-François Gosselin a dénoncé «l’exercice complètement raté» des trois séances d’information organisées par la Ville de Québec au sujet du Réseau structurant. Il a également appelé Rémy Normand, vice-président du comité exécutif, à «laisser l’arrogance de côté».

C’est ce que le chef de Québec 21 a affirmé mercredi matin, en point de presse, au lendemain de la troisième et dernière rencontre publique sur le Réseau structurant.

«On questionne le jugement de l’administration Labeaume devant cet exercice de consultation complètement raté. Ça a eu l’effet inverse. Il y a encore beaucoup de questions sans réponses», a-t-il déploré.

Selon lui, divers enjeux n’ont toujours pas été réglés dont les expropriations, la façon de traverser les carrefours ou encore la sécurité des piétons.

«Il y a de belles maquettes et de belles images, mais on n’est clairement pas prêts. On essaye de faire croire que ça fait 10 ans qu’on travaille sur ce projet. C’est de la frime. L’administration Labeaume continue de bluffer les citoyens de Québec et les gouvernements supérieurs», a ajouté M. Gosselin.

Rémy Normand

D’autre part, le chef de l’opposition à l’hôtel de Ville de Québec a fermement dénoncé «le mépris» exprimé par Rémy Normand lors des séances d’information. «M. Normand doit changer de ton et d’attitude. Il doit laisser l’arrogance de côté. Il est très méprisant», a-t-il regretté.

M. Gosselin a ensuite glissé «qu’on pensait qu’on avait tout vu avec le ton et les insultes de M. Labeaume».