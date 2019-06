Trois ans de travaux pour la prochaine phase de la promenade

C'est parti pour trois ans de travaux majeurs pour la phase trois de la promenade Samuel-de Champlain, qui s'intensifieront dès septembre et qui vont causer des entraves dans la circulation sur le boulevard Champlain.

Le prolongement de la populaire promenade implique des travaux importants, notamment l'aménagement d'un bassin de baignade, d'un miroir d'eau et la démolition de l'actuel viaduc qui surplombe la voie ferrée du CN, un peu à l'est de la côte de Sillery. Le chemin de fer sera ramené le long de la falaise et redirigé vers le fleuve plus loin, sous un nouveau viaduc.

«On inaugure aujourd'hui la phase trois d'un grand chantier de la promenade Samuel-de Champlain. On parle d'un projet de 171 millions $. Ça va s'étaler sur trois ans. À l'été 2022, on aura un beau chantier qui va être réalisé», a commenté le premier ministre François Legault, qui était présent hier pour l’annonce du lancement des travaux.

«On parle d'une transformation majeure de notre promenade», a insisté la ministre responsable de la Capitale-Nationale, Geneviève Guilbault, qui se réjouit de l’attrait que cette nouvelle section créera.

Ainsi, le chantier entre la côte de Sillery et la côte Gilmour aura des impacts dans la circulation, a confirmé la présidente directrice générale de la Commission de la Capitale-Nationale, Marie-Claire Ouellet. «À partir de l’automne et l’an prochain, ça va être plus majeur.» Le chantier forcera en effet la fermeture d’une voie de circulation dans chaque direction, et ce pendant toute la durée des travaux.

D’ici là, la côte de Sillery sera fermée jusqu’au 24 juin. On prévoit aussi des zones de gravier et des arrêts pour le passage de véhicules lourds le long de la piste cyclable, de la côte de Sillery vers l’est en bordure du fleuve.