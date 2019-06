Un chat domestique transpercé à l’arbalète

Un couple de la Montérégie dont le chat a été transpercé par une flèche d’arbalète en début de semaine espère que le responsable de ce geste de cruauté animale sera appréhendé.

« Faut vraiment être malade pour faire ça à un chat. Je n’ai aucune idée qui a fait ça ni pourquoi. C’est vraiment épeurant », raconte Hailey Downes, une résidente de Brigham, en Montérégie.

Elle et son conjoint, Adney Norton, ont trouvé lundi soir leur félin de 2 ans, Bruce, avec un carreau d’arbalète qui traversait son petit corps de bord en bord.

Rapidement, ils l’ont amené au seul vétérinaire le plus près encore ouvert, à Brossard, soit à plus de 70 kilomètres et une heure de route. Il en a coûté 700 $ au couple pour les soins prodigués à l’animal, qui a pu être sauvé malgré ses blessures, dont une vertèbre brisée.

« Ils n’avaient jamais vu quelque chose pareil. Ç’a surpris tout le monde. Il avait mal, et nous, ça nous a brisé le cœur », relate Mme Downes.

D’autres événements

Un autre chat du secteur aurait subi le même sort l’été dernier, aux dires de la jeune femme.

« Un de mes voisins m’a dit que son chat a vécu la même chose. Aussi, il y a plusieurs chats qui sont portés disparus depuis quelques mois. Est-ce que c’est une coïncidence ? Je ne crois pas. Il faut que la personne qui s’attaque aux animaux soit arrêtée », s’insurge-t-elle.

Une plainte a été formulée à la Sûreté du Québec (SQ), qui confirme être bien au fait de la situation, et que des démarches ont été entreprises.

Du côté de la municipalité de Brigham, on se dit « bien surpris » et on déplore les événements qualifiés de « criminels ».

« On va demander à la SQ qu’une enquête se fasse, a indiqué Pierre Lefebvre, directeur général de la ville. Il faut identifier la personne qui fait ça. On invite les gens qui ont des informations à venir nous en parler et on va faire les suivis. »