VILLENEUVE, Luc



À l'Hôpital l'Enfant-Jésus, le 15 juin 2019, est décédé M. Luc Villeneuve, époux de dame Pierrette Thireau. Il était le fils de feu Joseph Villeneuve et de feu dame Yvonne Bélanger. Outre son épouse il laisse dans le deuil ses enfants: Brigitte (Denis Giguère), Bruno et feu Nathalie (Pierre Dufour (Johane Lesieur); ses petits-enfants: Olivier (Virginie Ruel), Frédéric, Mélissa (Mathieu Pépin), Mathieu, Jonathan (Joanie Caron) et Jason (Roxanne Daigle); ses arrière-petits- enfants: Amé-Lya, Jacob, Jade et Emmy; ses frères et sœurs: feu Émile (feu Marie-Anna Binet), feu Roland (feu Rita Hotte), feu Robert (feu Jeannine Hotte), feu Claude, feu Laurent (Clémente Thireau) et feu Yvette (René Potvin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Thireau: feu Florence (feu Mathias Maheu), feu Jeanne (feu Henri Hébert), feu Marie-Anne (feu Armand Rainville), feu Julien, feu Laurent (Laurette Jacques), feu Monique (feu Desmond Steele), feu Georges (feu Madeleine Paquet), Clémente (feu Laurent Villeneuve), Angèle (feu Jean-Yves Arcand) et feu Raymond (Ghislaine Goulet); aussi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et de nombreux autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances au :de 12h à 14h.Sa famille tient à souligner le travail de tout le personnel du 4 IIème étage et des soins palliatifs de l'Hôpital l'Enfant-Jésus, et souhaite remercier chaleureusement chacun d'eux pour les soins prodigués à M. Villeneuve.