RIVARD, Georges



Au centre d'hébergement de St-Marc-des-Carrières, le 14 juin 2019, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Georges Rivard, époux de madame Hélène Thibodeau et fils de feu monsieur Rosaire Rivard et de feu madame Aline Morency. Il demeurait à Portneuf. Monsieur Rivard laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants: Pierre (Séléna Plasse), Martin (Nadia Gauthier) et Chantal (Éric Plamondon); ses petits-enfants: Alexis Richer (Kelly Dubé), Nicolas Richer (Jacky Gagné), Léane, Maxence, Xavier, Manuel, Ariane et Justin; ses frères et sœurs de la famille Rivard: feu Jean- Robert (feu Paulette Trottier), feu Solange (feu Fernand Germain), feu Rolland (feu Réjeanne Chalifour), Claude (feu Colette Gariépy), feu Hector, Léon (Colette Trottier), feu Yves (Lise Matte), Denis (Lise Bertrand), feu René (Carole Côté), André (Louise Trudel), feu Marthe (feu Pierre Rousseau), feu Armand (Christiane Bertrand), feu Benoit (Donald Bérubé) et Jean-Marc (Gisèle Guilbault); ses belles-sœurs Denise Trottier et Pierrette Langlois; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Thibodeau: Lise (feu Gilbert Laflamme), feu Diane (Henri Laganière), Francine (Jocelyn Brière) et Denise (Réjean Perron); son filleul Serge Rivard (Marilou Chantal) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au personnel du CHSLD de St-Marc-des Carrières pour l'attention apportée, les bons soins prodigués et leur humanisme. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, à lale samedi 22 juin 2019 de 9h30 à 13h30.et de là au cimetière paroissial. Vous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, av. Belvédère, bur.305, Québec (Québec) G1S 3G3 www.societealzheimerdequebec.com. Les formulaires seront disponibles au salon.