MORISSETTE, Jean-Claude



À la Maison Michel-Sarrazin, le 11 juin 2019, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Jean-Claude Morissette, fils de feu Aldéric Morissette et de feu Olivine Turcotte, époux en premières noces de feu Louise Lebel et en secondes noces de dame Micheline Guérin. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances à l'église 1 h 30 avant la cérémonie. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Micheline Guérin; son fils Stéphane (Manon Cloutier); ses petits-enfants: Jonathan (Roxanne Maltais-Daigle), Katherine (Anaïs Lemire-Daigle) et Jade; son frère et sa sœur: Clément (Monique Dynes), Micheline (Renald Lapointe) et feu Aldéric Jr. (Jeannine Voiselle); ses arrière-petits-enfants: Mathis, Nathan, Zack, Célia et Alyssa; ses belles-sœurs de la famille Lebel: Mariette et Claudette; les enfants de son épouse: Michèle Paquet (Claude Levasseur), Richard Paquet, sans oublier les membres de la famille Guérin et les autres membres de la famille Morissette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est parti rejoindre son fils Patrick; ses frères et sœurs: Olive (Jean-Louis Desnoyers), Jean-Paul (Léa Ménard), Yvon (Annette Andrews) et Gérald. La famille tient à remercier tout particulièrement le personnel soignant ainsi que les bénévoles de la Maison Michel Sarrazin pour les bons soins prodigués et leur attitude bienveillante. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel Sarrazin, 2101, chemin Saint-Louis Québec QC G1T 1P5 et à la paroisse Notre-Dame-de-la-Garde, 761 Rue Champlain, Québec QC, G1K 4J6.