BORGIA, Camilien



À l'unité des soins palliatifs du Centre hospitalier Robert-Giffard, le 4 juin 2019, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Camilien Borgia, époux de feu madame Rita Corriveau, fils de feu madame Rose-Aimée Moisan et de feu monsieur Raymond Borgia. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 10h à 12h.L'inhumation des cendres se fera, par la suite, au Cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil ses enfants: Johanne, Denis (Nelly Dufourg), Richard; ses petits-enfants: Gabrielle, Jérémie, Guillaume; sa sœur Gilberte (feu Jacquelin Paquet); ses belles-sœurs: Pierrette Tremblay, Pierrette Piché et Geneviève Leclerc; son beau-frère Jean-Yves Corriveau (Paule Ratté). Il est allé rejoindre ses frères et sœurs: feu Gratien (feu Florida Genois), feu Fernando (feu Lucette Gauvin, Geneviève Leclerc), feu Louis-Philippe (feu Yvonne Hardy), feu Aline (feu Gérard Maheu), feu Aurélius (feu Maria Beaumont, Pierrette Piché), feu Valère (feu Yvonne Drolet), feu Noéma (feu Maurice Rochette), feu Denise (feu Omer Voyer), feu Jean-Charles (feu Thérèse Julien), feu Marcel (Pierrette Tremblay). Il laisse aussi dans le deuil ses neveux, nièces, parents et ami(e)s. Un remerciement sincère au personnel du Centre Hospitalier Robert Giffard pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Mira inc., 1135, 2e Rang, Neuville, Québec, Téléphone : 418 876-1202, Courriel : quebec@mira.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.