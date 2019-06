BÉLANGER DUPONT

Jeanne d'Arc



À l'Hôpital de Montmagny, le 3 juin 2019, à l'âge de 88 ans et 9 mois, est décédée dame Jeanne d'Arc Bélanger, épouse de feu monsieur Valère Dupont, fille de feu dame Joséphine Miville et de feu monsieur Luc Bélanger. Elle demeurait à Saint-Pamphile, comté de L'Islet. Elle était la mère de: Bernard (Line Chouinard), Bertrand (Jacinthe Lord), Marthe (Raynald Anctil), Marcel (Sylvie Blanchet), feu Daniel, Denise (feu Pierre Coulombe), Michel (Johanne Dubé), René (Claire Brunetta) et Nicole (Julien Anctil). Elle laisse également dans le deuil, ses 23 petits-enfants, ses 42 arrière-petits- enfants, ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs des familles Bélanger et Dupont. Sont également affectés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel soignant du 3e étage de l'hôpital de Montmagny pour les bons soins apportés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation canadienne des maladies du rein, 1675, Ch. Ste-Foy, Québec, G1S 2P7 ou à La maison Hélène, 350, Av. St-David, Montmagny, G5V 4P9. Il sera possible de le faire au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairele vendredi 21 juin de 19h à 21h30; Samedi jour des funérailles à compter de 9h.