GUÉRIN, Deliska



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 4 juin 2019, à l'âge de 73 ans, est décédée dame Deliska Guérin, fille de feu dame Angela Thibault et de feu monsieur Lorenzo Guérin. Elle était l'épouse de feu monsieur Conrad Plante. Elle demeurait à Québec.de 13 heures à 15 heures.Elle laisse dans le deuil sa fille Lyna Plante (Éric Beaulieu); ses frères et sa sœur : Maurice (lorraine), Claire Fortin (Réjean), Raymond Fortin, Henri Fortin (Lise); ses beaux-frères et belles-sœurs : Murielle, Claude (Edmonde), Evelyne, Marc, Gaétane (René), Réal (Carole) et Diane, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s, plus particulièrement Pierrette, Laurent, Hazel et Hélène. La famille tient à remercier le personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués sans oublier le personnel du CLSC Les Rivières. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du rein, 101-1675, chemin Ste-Foy, Québec (Québec) G1S 2P7, tél. : 418-683-1449.