GAGNÉ, Jeannette



À sa résidence, le 13 juin 2019, est décédée madame Jeannette Gagné, fille de feu M. Jean-Baptiste Gagné et feu dame Émérentienne Fournier. Elle était âgée de 94 ans. Elle laisse dans le deuil sa famille sa filleule, Lise Delamarre (Guy Pageau), son neveu, Réjean Delamarre (Isabelle Bouchard); ses quatre " petits " devenus très grands: SaraKim Delamarre, Cassandra Delamarre (Michael Lizotte), Nicolas Pageau (Pauline Muller) et Francis Pageau; ses sœurs qui lui étaient si précieuses: Berthille (feu Claude Caron), Normance (feu Raymond Badeau) et Louise-Aline (feu Raoul Delamarre); et son amie de longue date, Lucie Morel. Elle était également la sœur de feu Isabelle (feu Paul Mercier), feu Raymond (feu Thérèse Blouin), feu Roméo (feu Estelle Lanteigne), feu Adéodat (feu Pauline Blanchet), feu Colette (feu Laurin Grenier) et feu Yves (feu Lise Bédard; Nicole Rhéaume). Elle laisse aussi dans le deuil de nombreux neveux et nièces. La famille recevra les condoléances aude 10h à 12h30.Sa famille tient à souligner le travail de tout le personnel de la résidence La Beauportoise, et souhaite remercier chaleureusement chacun d'eux pour les soins prodigués à madame Gagné lors des dernières années de sa vie.