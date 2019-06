BOIES, Jocelyne



Au Centre Hospitalier de La Malbaie, le jour de ses 70 ans, est décédée dame Jocelyne Boies, épouse de M. Miville Harvey et fille de feu M. Laurent Boies et de feu dame Julienne Tremblay. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance, auxCharlevoix447 St-ÉtienneLa Malbaievendredi le 21 juin de 19h à 22h,, jour des funérailles, de 9h à 10h50,et l'inhumation se fera à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil son époux Miville, ses enfants: Karine Harvey (Christian Boivin), Mathieu Harvey (Frédéric Côté), sa petite-fille Laurie Girard, sa belle-mère Mariette Maltais (feu Richard Harvey), sa sœur Ginette Boies (Jean-Pierre Tremblay), son frère Alain Boies (Josette Dufour), ses filleuls(es): Dave, Isabelle, Nadine, Stéphanie et Hugo; ainsi que oncles, tantes, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille tient à remercier tout le personnel des soins palliatifs du Centre Hospitalier de La Malbaie, pour leurs bons soins et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à La Fondation du Cœur et de L'AVC, formulaires disponibles au salon ou en ligne au www.coeuretavc.ca. Les funérailles seront dirigées parCharlevoix447 St-ÉtienneLa Malbaie G5A 1H4