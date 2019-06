DION, Jacqueline Labrecque



À l'Hôpital Général de Québec, le 7 juin 2019, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Jacqueline Labrecque, épouse de monsieur Fernand Dion. Née à Québec, le 2 septembre 1928, elle était la fille de feu dame Alida Lessard et de feu Ulderic Labrecque. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 14 h.Les cendres seront par la suite déposées au columbarium La Seigneurie. Outre son époux Fernand, elle laisse dans le deuil ses enfants: André (Marise Vaugeois), Ginette (Stéphane David); ses petits-enfants: Frédérick (Patricia Côté), Natasha (Philippe Fortier); ses arrière-petits-enfants: Cassandra, Éliot, Marie-Jane, Mathis, Laetitia; ses belles-sœurs: Armande Poitras (feu Maurice Labrecque), Fleurette Dion (feu Thomas Couturier), Thelma Parsons (feu Jules Dion) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Jacqueline était également la sœur de: Jean-Paul (Adrienne Aubé), Jeannette (Roger Pichette), Georgette (Maurice La Forge) tous décédés. La famille remercie la Dre Élisabeth Côté et tout le personnel de l'unité 3000 de l'Hôpital Général pour leur chaleur et leur respect en fin de vie. Les funérailles sont sous la direction de