VINCENT Wateronyonnonnenh Annette

Au CHSLD Vigi St-Augustin, le 9 juin 2019, à l'âge de 87 ans, est décédée dame Annette Vincent, fille de feu Maurice Jr. Vincent et de feu Yvonne Gros-Louis. Elle était native de Wendake.le samedi 22 juin 2019 de 17 h à 20 h.Elle laisse dans le deuil ses neveux et nièces : feu Michel, Stephen et Arlyne Vincent, Alain, Nathalie et Caroline Garon; ses arrière-petits-neveux et nièces, ainsi qu'autres parents et nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD la Vigi St-Augustin pour les bons soins prodigués et toute l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc), G1S 3G3, tél.: 418-527-4294. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.