GAGNON, Dr Pierre



À l'IUCPQ, le 3 juin 2019, à l'âge de 68 ans, est décédé Dr Pierre Gagnon, fils de feu Ernest Gagnon et de feu Madeleine Boulianne. Il demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures.La famille vous accueillera aude 15 h à 17 h.Il laisse dans le deuil ses enfants: Olivier (Emmanuelle Samson) et Anne (Pierre-Louis Nadeau); ses petits-enfants: Alexandre, Amélie, Charles et Justin; la mère de ses enfants Thérèse Bouchard, ses frères et sœurs: Danielle, Andrée (René-Guy Landry), Jacques (Leanne Rivest), feu Jean, Brigitte (Danyel Raymond) et Martin (Chantal Boudreau); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec (Qc), G2J 1B8, tél. : 418-682-6387.