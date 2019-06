ROYER, Me Jean-Claude Ad E



Au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 14 juin 2019, à l'âge de 82 ans, est décédé Me Jean-Claude Royer Ad E, époux bien-aimé de madame Andrée Roy. Il était le fils de feu madame Yvonne Carter et de feu monsieur Henri Royer. Il demeurait à Québec. Me Royer était professeur titulaire retraité de la Faculté de droit de l'Université Laval.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule vendredi 21 juin 2019, de 16h15 à 21h.où la famille recevra à nouveau les condoléances à compter de 13h. L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, son fils Me François Royer (France Côté); sa fille Marie Royer; sa petite-fille Fanny; sa sœur Colette Royer; ainsi que plusieurs parents et ami(e)s. La famille tient à remercier, tout le personnel médical de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus à l'urgence, en neurologie et au soins intensifs et palliatifs particulièrement les Dr Abel, Dr Paquette, Dr Dufresne et Dr Pépin ainsi que le personnel infirmier Vicky, Danielle et Jean-François des soins intensifs, pour leur disponibilité, leur soutien et les soins prodigués avec douceur, respect et compétence. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Hôpital de l'Enfant-Jésus) Tél: 418 525-4385. Site web: www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.