GAGNON, Raymond



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 7 juin 2019, à l'âge de 70 ans, est décédé monsieur Raymond Gagnon, époux de dame Lucille Blanchet. Il demeurait à Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.de 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Lucille, ses enfants Marie-Hélène et Gilles, ses frères et sœurs : Georgette, Georges (feu Denise Bernier), Gaétan (Régine Gagnon), Céline (Michel Chouinard), Clément (Louise Caron), feu Clémence (Jacques Blanchet, remarié avec Anne-Eva Ouellet), Gaétane (André Ouellet); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Blanchet : Colette (Julien Vaillancourt), feu Gaston, Hélène (Pierre Fontaine), Suzanne (Paul-Henri Pelletier), Yvon (Dany Bélanger), René (Linda Lavallée), Alain (Lyne Lareau), Lise, Francine (Ghislain Leblanc) et Martin; ses neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et nombreux ami(e)s, notamment ses collègues pompiers, Zec de la Batiscan Neilson, Chevaliers de Colomb et autres implications sociales. La famille tient à remercier le personnel soignant de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec pour leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'IUCPQ (Hôpital Laval), 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc), G1B 0B8, tél. : 418-656-4999.