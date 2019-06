PERREAULT, Denis



À l'IUCPQ, le 14 juin 2019, à l'âge de 65 ans, est décédé monsieur Denis Perreault, parti rejoindre son fils Jessy Perreault (2015). Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil, son épouse Lynda Dion; ses petits-enfants : Mégan, Émylie et Jason Perreault; sa sœur et son mari : Louise Perreault et Denis Blanchard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'IUCPQ pour les bons soins prodigués et l'attention apportée.