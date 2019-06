DEMERS THÉRIAULT, Jocelyne



À l'Hôpital de Montmagny, le 2 juin 2019, à quelques jours de ses 65 ans, est décédée entourée de ses enfants, madame Jocelyne Demers épouse de feu monsieur Alyre Thériault, demeurant à Saint-Pamphile, comté de L'Islet. Elle était la fille de feu dame Berthe Fournier et de feu monsieur Albert Demers. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Carl (Karina Bilodeau) et Cynthia (Tony Godin); ses petits-enfants: Ariane et Félix; Anthony (son filleul), Zachary et Ann-Mary ainsi que Ludovic et Kélianne (enfants de Karina). Elle était la sœur et la belle-soeur de: Clémence (feu Réjean Lareau), Marcellin (Lucie Gagnon), Réjeanne (feu Aurèle Thériault), Christian (Louise Larochelle); de la famille de feu Cécile Dumas et de feu Louis-Parfait Thériault: Hermance (Florent Charrois), feu Gaston (feu Madeleine " Mado " Bélanger), Lucille (Hervé Caron), feu Aurèle (Réjeanne Demers), Carmen (Yvan Turcot), Gertrude (feu Jules Thériault), Jeanne (Gaétan Mathault), Antoinette (Lucien Mercier), Lucie (Alain Bisier) et Normand (Yolande Fournier). Sont aussi affectés pas son départ, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s dont monsieur Claude Bernier. De sincères remerciements sont adressés au personnel de l'Hôpital de Montmagny pour leur présence, leur dévouement et les bons soins apportés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec) G5V 3R8. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraireà compter de 14h.Ses cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial " Bellevue " de Saint-Pamphile.