AMPLEMAN

Thérèse Longchamps



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 16 juin 2019, à l'âge de 88 ans, est décédée dame Thérèse Longchamps, fille de feu dame Marie Alain et de feu monsieur Michel Longchamps. Elle était l'épouse de monsieur Philippe Ampleman. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Philippe; ses enfants: feu Raynald Ampleman, feu Ginette Ampleman (Mario Gauthier), Line Ampleman (Alain Gagnon) et Julie Albert; ses petits-enfants: feu Steve Ampleman (Mélanie Bélanger), Nancy Ampleman, Iannick Gauthier (Vicky Harvey), Mélanie Gauthier (Patrick Boutin), Jessica Gagnon (Martin Lemieux), Vanessa Gagnon (Dany Poulin); ses 16 arrière-petits-enfants ainsi que son arrière arrière-petite-fille Maxime et plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier l'équipe des soins palliatifs de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour les bons soins prodigués.