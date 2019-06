LEPAGE, Jean-Marie



Au CHUL de Québec, le 15 juin 2019, est décédé monsieur Jean-Marie Lepage, à l'âge de 87 ans. Il était l'époux de madame Thérèse Bédard et le fils de: défunts monsieur Laurent Lepage et dame Imelda Fournier. Natif de Rimouski, il résidait depuis de nombreuses années à Sainte-Croix de Lotbinière. La famille recevra vos condoléances en présence des cendresà compter de 9 h 30 jusqu'à 11 h,L'inhumation des cendres se tiendra en toute intimité à une date ultérieure au cimetière du Parc cinéraire Harmonia. La direction des funérailles a été confiée àIl laisse dans le deuil outre son épouse Thérèse, ses trois filles: Marie-Hélène (Steve Gigault), Brigitte (Martin Bédard), Heidi (Michel Drouin); ses petits-enfants: Félix-Antoine Tremblay (Kim Ferland), Émile et Louis; Sont également affectés par son départ ses frères et sœurs: feu Yvonne, (feu Napoléon Morissette), feu Marius prêtre, Jacques (Rosette Plaisance), feu Jeannine (Jean-Guy Lemay), Imelda (Denis Lemay), feu Roger, feu Marcel (feu Françoise Hébert, Christiane Létourneau), Laurent, Bernard, Francine (feu Camil Olivier, Yvan Courchesne) et Lise (Nathalie Plante); ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Bédard, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s de la famille. La famille tient à remercier chaleureusement le Dr Réal Cantin pour son dévouement ainsi que le personnel médical du CHUL de Québec pour la qualité des soins prodigués. Votre sympathie peut se témoigner par un don adressé à la Fondation CHU de Québec, sise au 10, rue de l'Espinay, Québec (Québec) G1L 3L5. Des enveloppes seront disponibles lors de la cérémonie.