FORTIER, Cécile Rancourt

À l'Hôpital St-Sacrement de Québec, le 3 juin 2019, à l'âge de 84 ans, entourée de l'amour des siens, est décédée Mme Cécile Rancourt, épouse de feu Gaston Fortier. Fille de feu Napoléon Rancourt et de feu Marie-Jeanne Brousseau, elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil sa fille: Sylvie (Michel Dubé); ses frères et sœurs: feu Paul (feu Yvonne Latulippe), feu Roland (feu Lucienne Hamon), feu Marie-Jeanne (feu William Villeneuve), feu Fernande (feu Philippe Laliberté), Claire (Paul-H. Plante), Monique (feu Robert Bouthillette) et feu André; ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Fortier: Pierrette (feu Jacques Robitaille) et feu Micheline (feu Fernand Blouin). Elle laisse également dans le deuil plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces, parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances aude 9h à 11h.La famille désire exprimer un remerciement tout spécial aux membres du personnel de l'unité du 4ème étage d'Youville de chirurgie et du pavillon Coulombe de l'Hôpital St-Sacrement pour les bons soins, leur compassion et leur grande humanité à l'égard de Mme Rancourt.