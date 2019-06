MORIN, Suzanne Anctil



À l'Hôpital Laval de Québec, le 27 mai 2019, à l'âge de 80 ans, entourée de l'amour des siens, est décédée Mme Suzanne Anctil, épouse de M. Guy Morin. Fille de feu Alfred Anctil et de feu Angélina Pelletier, elle demeurait à L'Ancienne-Lorette. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Chantal (Virgil Chin), Stéphane (Marie-Claude Dallaire) et Bruno (Rosalie Hubert); ses petits- enfants: Gabrielle et Tania Morin (et leur mère: Caroline Khoury), Érik Alexandre et Chloë Chin ainsi que Antoine Baptiste Morin; ses frères et sœurs: Fernande (Dominique Ruel), feu Raynald (Suzanne Couture) et feu Marius (Margot Deschênes) ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Morin: Jacques (Alice Gros-Louis) et Roger (Liliane Marquis). Elle laisse également dans le deuil plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et des ami(e)s. La famille recevra les condoléances aule samedi 22 juin 2019 de 10h à 13h.La famille désire exprimer un remerciement tout spécial aux membres du personnel soignant de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital Laval pour les bons soins, leur compassion et leur grande humanité à l'égard de Mme Anctil. Pour rendre hommage à Mme Anctil, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com