PARENT, Roger



Au CHSLD de Sainte-Marie, le 15 juin 2019, à l'âge de 71 ans, est décédé M. Roger Parent, époux en premières noces de feu Mme Pierrette Turmel et en secondes noces de Mme Lisette Drouin. Il demeurait à Sainte-Marie. La famille vous accueillera aule lundi 24 juin 2019 de 19h à 21h, le mardi 25 juin 2019 de 9h à 10h45.Il laisse dans le deuil outre son épouse, Lisette, son fils, Éric (Lucie Dubé) et les enfants de sa conjointe: Mario et Luc Landry; ses petits-enfants: Sarah-Maude et Audrey Parent; ses frères et sa sœur: feu Michel, feu Ghislain (Madeleine Bélanger), Raymond (Johanne Turmel), feu Doris et Robert; ses beaux-frères et belles-sœurs de sa première épouse, feu Mme Pierrette Turmel: Pierre (Francine Martel), Ginette (Jean-Luc Rhéaume), Richard (Nicole Laplante), Denis, Marcel (Gisèle Rouillard), Normand (Linda Poulin), Clémence (Denis Ferland), Johanne (Raymond Parent) et Sylvie (Maurice Poulin); son beau-frère et sa belle-sœur: Doris (feu Gilles Jacob) et Pierre (Thérèse Turmel). Il laisse également dans le deuil ses oncles, tantes, cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. La famille remercie particulièrement le personnel des soins palliatifs du CHSLD de Sainte-Marie, le Dr Yvan Mathieu et son grand ami Jean-Denis Audet pour les bons soins prodigués et leur grand dévouement. Dons suggérés: Fondation le Crépuscule : https://www.lecrepuscule.ca/Fondation canadienne du cancer : https://www.cancer.ca/fr-ca/?region=qc