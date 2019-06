CLOUTIER, Gaston



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 1er juin 2019, à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur Gaston Cloutier, époux de feu Thérèse Lechasseur, fils de feu le notaire Maurice Cloutier et de feu dame Alexina Jean. Natif de St-Paul-de-Montminy, il habitait à Québec. Il laisse dans le deuil ses enfants : Jacques Cloutier (Francine Nault), Marie Cloutier (Gilles Archambault), Gisèle Cloutier (Guy Garant), Louise Cloutier, Benoit Cloutier (Colette Despont), André Cloutier, ses petits-enfants : Audrey, Carl-Étienne, Alexandra, Marie-Ève Nault Cloutier, Maude et Louis Garant, Maxime et Roseline Jean, Philipp, Émy, Elle, Ésia Cloutier, ainsi que ses arrière-petits-enfants. Il laisse dans le deuil sa belle-sœur Angèle Paul (feu Jean-Paul) et Germaine Nadeau (feu Isidore Lechasseur). Il était le frère de feu Marguerite, feu Marthe (feu Raymond Coulombe), feu J. Maurice (feu Candide Lemieux), feu Guy (feu Josette Thériault), feu Jacqueline. Il était le beau-frère de : feu Sr. Lucienne, feu Henri (feu Margot Gasse), feu Gonzague (feu Béatrice Cloutier), feu Gérard (feu Pauline Labelle), feu Rita (feu Gérard Labelle). Il laisse également dans le deuil ses neveux et nièces, cousins, cousines, et ami(e)s. La famille recevra les condoléances à laà compter de 13h.Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de St-Paul. À la place de fleurs, la famille désire des dons à La Fabrique de St-Paul, 311, 4e av., St-Paul-de-Montminy, Qc, G0R 3Y0. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la