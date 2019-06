ROUSSEAU, Claire



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 18 juin 2019, à l'âge de 68 ans, est décédé Mme Claire Rousseau, fille de feu M. Lauréat Rousseau et de feu dame Jeannine D'Anjou. Elle demeurait à Québec. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 9h à 10h50.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Martin Bergeron, Caroline Bergeron (Dominique Roy) et Chantal Bergeron; ses trois petits-enfants: Sarah-Maude Roy, Gabriel et William Bergeron; le père de ses enfants Benoit Bergeron; ses bonnes amies Lise et Bernadette; ainsi que plusieurs parents, ami(e)s, employé(e)s et résidents du CHSLD St-Jean-Eudes.