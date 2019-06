FILLION, Pierre



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 29 mai 2019, à l'âge de 78 ans et 3 mois, est décédé monsieur Pierre Fillion, époux de madame Claire Giroux, fils de feu dame Gabrielle Lachance et de feu monsieur Roméo Fillion. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera pour les condoléances, en présence des cendres, au, de 12h à 15h.L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement au cimetière St-Charles. Outre son épouse Claire Giroux, il laisse dans le deuil son frère Guy (Hélène Breton) et sa sœur Huguette (Austin Métivier). Il laisse également dans le deuil sa belle-mère Rita Robitaille Giroux (feu Léopold Giroux), son beau-frère Michel Giroux (Monique Adam), ses belles-sœurs Renée Blanchet Giroux (Jacques Blanchet) et Paule Giroux (Christian Déry) et de nombreux neveux et nièces, ainsi que plusieurs cousins, cousines Fillion et Lachance; plusieurs ami(e)s de son entourage et ceux de la Floride avec lesquels Pierre et Claire ont partagé de bons moments sous un ciel plus chaud. La famille tient à remercier spécialement l'équipe des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les très bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, Québec Téléphone : 418 525-4385 Courriel : fondation.chuq@chuq.qc.caSite web : www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.