ROULEAU, Soeur Colette, m.i.c.

(Marie-Colette)



Au Pavillon Délia Tétreault, est décédée le 15 juin 2019 à l'âge de 89 ans, Soeur Colette Rouleau, m.i.c., fille de feu Joseph Roch Rouleau et de feu Annette Turgeon, précédée par son frère feu Jean-Marie (feu Simone Gingras) et sa soeur feu Ghislaine (feu Louis V. Sheedy). Outre sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil ses sœurs: Mme Pierrette Rouleau Marquis (feu Fernand), Mme Rolande Rouleau Gagnon (feu Armand), Mme Claire Rouleau Bédard (feu Réal) et Mme Huguette Rouleau, son frère M. Gilles Rouleau, plusieurs neveux et nièces. Elle sera exposée à lasamedi le 22 juin 2019 à 12h30.Les cendres seront déposées au cimetière de la congrégation à Pont-Viau à une date ultérieure. Des dons pour nos missions seraient appréciés.