CHABOT, Ghislaine Plante



À la Maison Michel Sarrazin, Québec, le 14 juin 2019, à l'âge de 83 ans 2 mois, est décédée dame Ghislaine Chabot, épouse de feu Monsieur André Plante. Née à Québec, le 14 avril 1936, elle était la fille de feu dame Yvette Gingras et de feu monsieur Hilaire Chabot. Elle demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 19 h.Les cendres seront par la suite déposées au columbarium la Seigneurie. Madame Chabot laisse dans le deuil ses enfants : Denis (Christine Giroux) et Sylvie; ses petits-enfants : Charles, Sam-Jackie (Benoit Thibault), André-Denis (Julie Tougas), Carolane (Marc-André Moraud), Élodie (Jeremy Roussel); ses arrière-petits-enfants : Dereck, Zachary, Jérémy, Coralie, Maëlie, Noémie, Chloé et Alex; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : Yvette (Gérard Drolet), Louisette (feu Robert Gagnon), Gilles (feu Huguette Bernier), Paul (Denis Houde), Madeleine (Michel-Armand Vézina), Micheline (feu André Chouinard), Julienne (Raymond Drouin), Claude (Christiane Houde), Pierre (Ginette Melançon) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel de la Maison Michel-Sarrazin en particulier Valérie Lessard Blouin (infirmière) pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Michel-Sarrazin Site : www.michel-sarrazin.ca Tél. : (418) 687-6084. Les Funérailles sont sous la direction de :