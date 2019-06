BLANCHETTE, Steve



À Rimouski le 13 juin 2019, est décédé à l'âge de 45 ans et 9 mois monsieur Steve Blanchette, demeurant à Sainte-Anne-de-Beaupré, fils de monsieur Jean-Marie Blanchette et de madame Georgette Fullum. Selon ses dernières volontés, il n'y aura pas de funérailles, ni de célébration. Il laisse dans le deuil ses enfants: Andréanne et Samuel; sa mère madame Georgette Fullum (Réal Bouffard), son père monsieur Jean-Marie Blanchette (Claudette Leblanc), son frère Pascal, ses neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines et ses amis(es).Les services professionnels ont été confiés à la