CHABOT, Lise



À Son domicile, le 12 juin 2019, à l'âge de 79 ans, est décédée dame Lise Chabot, épouse de monsieur Raymond Gagné, fille de feu Gérard Chabot et de feu Julia Sévigny. Elle demeurait à Saint-Janvier-de-Joly.La famille vous accueillera à l'église une heure avant la cérémonie, soit à partir de 13 heures. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Raymond Gagné; ses enfants : Christine Gagné, Nathalie Gagné (Mario Blanchet) et Richard (France Courtois); ses petits-enfants : Mélissa Gagné (Sébastien Grenier), Cynthia Gagné (Jean-Simon Lamontagne), Dave Blanchet (Patricia Lajoie), Gabrielle Gagné, Chloé Blanchet (Mathieu Lavigne), son frère Jean-Guy Chabot, ses arrière-petits-enfants : Zoé Lamontagne et Roxanne Grenier, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, beaux-frères, belles-sœurs, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout particulièrement le personnel soignant du CLSC de Laurier-Station ainsi que le personnel de la Coopérative de Lotbinière, plus particulièrement Carole et Sylvie, pour leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer, 625, avenue du Président-Kennedy, bureau 402, Montréal QC, H3A 3S3. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.