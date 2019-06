ROBITAILLE BELLEAU, Rollande



Au CHSLD Vigi St-Augustin-de-Desmaures, le 13 juin 2019, à l'âge de 90 ans et 5 mois, est décédée madame Rollande Robitaille, épouse de feu monsieur Lucien Belleau, fille de feu dame Rollande Mallette et de feu monsieur René Robitaille. Elle demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à compter de 9 h. Elle laisse dans le deuil son conjoint feu Lucien Belleau, ses enfants: Yvan (Lynda Plante), Pierre (Carole Vaillancourt); ses petits-enfants: Amélie (Justin Lemay), Emeryck, Patrick (Amélie Rochette), Véronique (François Lemay), Cynthia (Yohan Gaudreault); ses arrière-petits-enfants: Ann-Frédérique, Alex, Maya, Anaïs, Alex-Antoine, Juliette, Florence, Lilya, Louis-Charles; ses frères et sœurs: Jean (Rosa Langevin), Guy (feu Denise Coté), feu Roland (Adrienne Leblanc), Gisèle (feu Raymond Robitaille), Yvon (Huguette Coulombe), feu René (Huguette Pageau), feu Pierre, Pierrette (feu Alex Fillion), Marielle, feu Laurent, feu Richard (Blanche), Réjean (Huguette Poisson) et Lucien; ses beaux-frères et belles-sœurs: Adèle (feu Marcel Piché), Roland (feu Germaine Mailloux), Jeannine (feu Florian Cantin), Lorraine, André (feu Jeannine Roy), Thérèse (Ghislain Viger), Monique (André Breton), feu Aline (feu Guy Drolet), feu Gérard (Hélène Falardeau), Laurette (Léger Robitaille), feu Benoit (Claire Dion). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du 1er étage du CHSLD pour les bons soins prodigués durant toutes ces années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à là: Les Diabétiques de Québec 979, avenue de Bourgogne, bureau 180, Québec, Québec Téléphone: 418 656-6241, poste Courriel: info@diabec.com Site web: www.lesdiabetiquesdequebec.org. Des formulaires seront disponibles sur place.