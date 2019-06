BERCIER BÉLANGER, Adrienne



Tendrement entourée de ses enfants, Adrienne Bercier s'est éteinte à l'âge de 92 ans au Centre d'hébergement de St-Fabien-de-Panet le 30 mai dernier. Elle était la fille de feu David Bercier et feu Mary Beaudoin. Elle est partie rejoindre son tendre époux Samuel Belanger et son fils Sylvain. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Hélène (feu Jean-Marie Lachance), Monique, Cécile, Bertrand (Micheline Bolduc), Gilles (Céline Bolduc), Bruno, Serge (Lyne Labelle), Linda (Sylvain Nadeau), Bernard, Julie (Benoît Couture), Nathalie, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ainsi que ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement de Saint-Fabien de Panet, ainsi qu'à celui des Habitations Panet pour leurs attentions et la qualité de leurs soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à lavendredi de 19h à 21h30, samedi jour des funérailles à compter de 12h.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire