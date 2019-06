COUTURE LÉVEILLÉ, Jeannine



Au Centre hospitalier Chauveau, le 7 juin 2019, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Jeannine Couture, épouse de feu monsieur Jacques Léveillé, fille de feu Armoza Lessard et de feu Maurice Couture. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances auà compter de 13h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Nathalie (Michel Parent) et Martin; ses petits-enfants: Pierre-Olivier, William et Isabelle; ainsi que ses beaux-frères, belles-sœurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Centre hospitalier Chauveau pour la qualité des soins prodigués à Jeannine, ainsi que leur extrême gentillesse. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des soins palliatifs de l'Hôpital Chauveau (FAIS), 11999, avenue de l'Hôpital, Québec, www.fondationfais.org.