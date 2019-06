RUEL, Laura Morin



Au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, secteur Etchemins de Lac-Etchemin, le dimanche 16 juin 2019, est décédée à l'âge de 93 ans, madame Laura Morin, épouse de feu monsieur Robert Ruel. Elle demeurait à Lac-Etchemin. Madame Laura Morin sera exposée à la résidence funérairesamedi de 11h à 13h15.et de là au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil les enfants de son époux Robert: Mariette (Ghislain Cloutier), Léda (André-Julien Harvey), feu Emilien, Marie- Thérèse (Jacques Boulanger) ainsi les petits-enfants: Michel, Marie-Eve, Andy et Pierre-Luc. Elle était la sœur de: feu Bellarmin, feu Marie-Blanche (feu Léo Jacques), feu Léa (feu Alphonse Lachance), feu Bertha (feu Emile Lachance), feu Antoinette (feu Wilfrid Amyot), feu Noëlla (feu Albert Landry), feu Yvonne (feu Henri-Paul Bédard) et feu Gemma (feu Gustave Bédard). De la famille Ruel, elle était la belle-sœur de: feu Jeannette (feu Pierre Morissette), feu Gérard (feu Florence Ramier), feu Jean-Charles (Thérèse Drouin), Marguerite (feu Lewis Chabot), Simone (feu Lucien Beaudoin), Liliane (feu Orel Ouellet, Robert Laroche), feu Julien (feu Juliette Roy) et Thérèse (Rock Dorval). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, parents et amis(es). Un remerciement spécial au personnel de la Villa des Etchemins et du Sanatorium Bégin de Lac-Etchemin pour leurs bons soins. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation du Sanatorium Bégin, 331, Place du Sanatorium, Lac-Etchemin (Québec) G0R 1S0. Formulaires disponibles au salon.