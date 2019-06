DUSSAULT, Normand (Peanut)



Au CHSLD Champlain-Chanoine-Audet, le 13 juin 2019, à l'âge de 71 ans, est décédé monsieur Normand "Peanut" Dussault, époux de madame Ginette Higgins. Il demeurait à Lévis, secteur Charny. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Jean-Philippe (Sara Croteau) et Caroline; ses petits-enfants: Charles, Mary-Jeanne, Emy et Loana; ses soeurs: Louise, Denise (Claude Roberge) et Danielle; ses belles-soeurs et son beau-frère de la famille Higgins: Nicole et Jean (Rossanna Brizzi); ses nièces: Émilie et Nadia; ainsi que ses autres parents et ami(e)s, en particulier Linda, Lucie, Viateur et John. La famille vous accueillera auà compter de 10h.