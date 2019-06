LAPOINTE, Juliette Turcotte



Madame Juliette Turcotte, épouse de feu monsieur Jean-Baptiste Lapointe, nous a quittés le 13 juin dernier à l'âge de 96 ans et 9 mois. Elle était la fille de feu dame Albertine Létourneau et de feu monsieur Alphonse F. Turcotte, elle demeurait à Québec et auparavant à Ste-Famille Ile d'Orléans. La famille vous accueillera en présence des cendres àà compter de 9 h.Elle était la mère de: Jean (Marlène Thériault), Lise (Jean-Yves Létourneau), Pierre (Danielle Couture), Janine, Martine, Lucie, Anne (André Jacques), Marina (Clermont Marceau), Alain (Nathalie Tessier), Manon (Jacques Marcoux). La grand-mère de: Nicolas Lapointe (Ginette Gauthier), Maxime Lapointe, Pier-Luc Lapointe (Sandra Boucher), Maude Létourneau (Hugo DeRepentigny), Myriam Létourneau, Malorie Lapointe (Stéphane Boivin), Simon Lapointe (Peggy Nebout), Jean-Pierre Légaré (Hélène Paquet), Jean-Sébastien Légaré (Nadine Harvey), Annika Lapointe, Alexa Lapointe et Marie-Andrée Marcoux. Sont aussi afffectés par son départ ses arrière-petits-enfants: Catherine, Félix Antoine, Étienne, Ann-Sophie, Marie-Philipe, Noémie, Juliette, Marité, Loïc, Zackary, Léa, Alexis, Kassandra et Mélodie; Thérèse Dallaire (mère de Malorie et Simon), Michèle Frenette (mère de Noémie et Juliette); ses sœurs: Alice, Marthe (feu Hervé Blouin), Colette (feu Patrice Fillion), Marielle, Gilberte (André Caillé); son frère Jean-Pierre Turcotte (Lucienne Dupuis); ses belles-sœurs: Armandine Dupuis (feu Louis-Philippe Turcotte), Marthe Blouin (feu Romain Turcotte), Marie-Reine Morrissette (feu Étienne Turcotte); son beau-frère Gérard Lapointe (Gabrielle Dallaire) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s du Manoir de l'Atrium: Janet, Jean-Charles et Thérèse. Une pensée spéciale pour ses sœurs décédées: Germaine, Madeleine et Annette. La famille remercie tout le personnel du Manoir de l'Atrium, du CLSC La Source, du 7e étage de l'Hôpital St-François d'Assise pour leur dévouement, l'attention et la qualité des soins prodigués.