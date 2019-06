RODGERS, Laurent



Au Centre d'hébergement Pierre- Boucher, le 14 juin 2019, à l'âge de 68 ans, est décédé monsieur Laurent Rodgers, conjoint de dame Loraine Taylor. Il était le fils de feu monsieur Roland Rodgers et de feu dame Stella Chapados. Il demeurait à Sainte-Julie.La famille vous accueillera aude 13 h à 16 h.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Loraine Taylor, ses enfants: Karine (Eric Racine) et Rudy (Annie Larivière); ses petits-enfants: Shawn, James et Dylan; ses frères et sœurs: feu Gilbert, Gaétane (Pierre Bélanger), Sylvie (Jean-Marc Babin), Michel (Michel Labrecque), Brigitte (Regis Poulain) et Bruno; son beau-frère Richard Taylor (Lise St-Germain). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Compensez l'envoi de fleurs par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Qc), G2J 1B8, Tél.: 418-682-6387