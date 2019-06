CROFT, Henriette Lavoie



Au CHU pavillon CHUL, le 13 juin 2019, à l'âge de 77 ans, est décédée dame Henriette Lavoie, épouse de feu monsieur Jean-Pierre Croft, fille de feu dame Laurette Doré et de feu monsieur Henri Lavoie. Elle demeurait à Loretteville. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lale samedi 22 juin 2019 de 12h à14h15.Les cendres seront déposées au columbarium du cimetière de Loretteville, sous la direction de la Résidence Funéraire Réjean Hamel & Filles Inc. Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Valérie (Mario Lagacé), Pierre-Hans (Valérie Gagné); ses petits-enfants : Zacharie, Alice et Marie; son frère : André, ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Lavoie et Croft, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel du centre de gériatrie du CHUL, pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Québec) G1V 0B8, tél : 418 656-4999, téléc : 418 656-4678, courriel : Info@fondation-iucp.org, site Internet : https://iucpq.qc.ca. Des formulaires seront disponibles au salonlors des condoléances.