THERRIEN, Yolande Rhéaume



Au centre d'hébergement de Loretteville, le 16 juin 2019, à l'âge de 87 ans, est décédée dame Yolande Rhéaume, épouse de feu monsieur Rosaire Therrien, fille de feu dame Albertine Rhéaume et de feu monsieur Antonio Rhéaume. Elle demeurait à Loretteville, mais autrefois du Lac-St-Charles. Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée. Elle a été confiée à lapour crémation. La famille recevra les condoléancesde 9h30 à 10h30Les cendres seront déposées au cimetière du Lac-St-Charles sous la direction de laElle laisse dans le deuil, ses enfants: Célestine, Valérienne (Julien Beaulieu), Vincent, feu Laurien, Donald (Lyne Perreault), Huguette (Guy Matte); ses petits-enfants: Hélène Paquet, Claudia Therrien (Dominic Fortin), David Therrien (Joanie Lefrançois), Steeven Therrien (Roxanne Houde), Benoit Légaré, Maude Perreault (Francis Tourini), Éric Matte, Alexandra Matte; ses arrière-petits-enfants: Laurie Gingras (Hugo Desrochers), Jeoffrey Fortin, Lucas Fortin, Derek Therrien; son frère et ses sœurs: Lucille (Jean-Marie Rhéaume), Gisèle (Roger Savard),Origène(Denise Renaud), Odette (Ghislain T. Rhéaume), Agnès (Denis Verret); sa tante Mercienne Rhéaume; ses belles-sœurs de la famille Therrien: Colette (Gustave Rhéaume), Suzanne (Gilles Carmichael), ses filleuls, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel du 3ième étage du foyer de Loretteville pour la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Le Noël du Bonheur, (1411, boul. Père-Lelièvre, Québec (Québec) G1M 1N7, tél.: (418) 687-6635). Des formulaires seront disponibles à l'église lors des condoléances.