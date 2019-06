DUMONT, Gertrude Kirouac



À l'Hôpital de Montmagny, le 19 février 2019, à l'âge de 83 ans, est décédée madame Gertrude Kirouac, épouse de feu monsieur Jean-Paul Dumont. Elle était la fille de feu monsieur Albert Kirouac et de feu dame Bernadette Bernard. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à laà compter de 11h.Les cendres seront déposées au cimetière de Ste-Euphémie. Elle laisse dans le deuil ses filles : Francine Girard (Guy Fournier), Christiane Girard (Donald Larouche), Lise Girard (Christian Morais),Clémence Girard, Linda Dumont (Mario Caron), Sylvie Dumont (Raynald Matteau), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses frères et sœurs : feu Émile (feu Lorraine Ledoux), feu Alma (feu Raymond Brulotte), Marie (feu Denis Bernard), feu Charles (Denise Clavery), Louisette (Richard Morin), ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Un gros merci au personnel de l'Hôpital de Montmagny, au Dr Quirion et Dre Annie Mercier qui ont été d'une aide précieuse. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny ou à la Fondation de la Maison d'Hélène. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la